La Roma è alla ricerca del sostituto di Karsdorp: un ex viola finisce nel taccuino di Tiago Pinto

Quest’oggi, ad ormai due settimane dalle parole di Josè Mourinho verso Karsdorp, su Gazzetta.it si è cercato di fare il punto della situazione su cosa sta accadendo alla Roma e soprattutto di capire chi possa essere il sostituto ideale dell’olandese. In attesa di capire se lo strappo tra il terzino ed il club giallorosso possa essere ricucito il direttore sportivo Tiago Pinto è già alla ricerca di un giocatore che possa prendere il posto dell’olandese almeno fino a giugno: la soluzione più semplice da adottare a gennaio dunque sembra quella di prendere un nuovo terzino in prestito, magari con diritto di riscatto.

Il primo obiettivo sarebbe Bereszynski della Sampdoria, già accostato ai giallorossi durante lo scorso mercato di gennaio. Le altre opzioni invece provengono dalla Liga, dove militano tre giocatori cerchiati in rosso sul taccuino di Pinto. Il primo è Odriozola, ex Fiorentina in uscita dal Real Madrid, mentre il secondo è Bellerin anche lui scontento del Barcellona. L’ultima idea è invece Ivan Fresneda terzino classe 2004 del Valladolid, altro prodotto del settore giovanile del Real Madrid.