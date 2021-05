La Roma e Fonseca sanciscono il divorzio ufficiale. Se la Fiorentina vuole…

L’AS Roma comunica che Paulo Fonseca lascerà il Club al termine della stagione. “In questi due anni abbiamo vissuto alti e bassi, ma ho dato sempre il massimo per questo Club e per questa città, che mi ha accolto benissimo – ha dichiarato il tecnico portoghese – Voglio ringraziare tutti i tifosi della Roma, le persone che lavorano con noi a Trigoria, i giocatori, coloro che ci hanno sostenuto in questo percorso, in particolare Dan e Ryan Friedkin per il loro supporto continuo da quando sono arrivati e Tiago Pinto, un eccellente professionista, a cui auguro il meglio nel suo percorso in questo club. Abbiamo ancora partite molto importanti da vincere in questa stagione e daremo il massimo come sempre. Grazie Roma”.

Fonseca dunque è sul mercato, se la Fiorentina vuole, visto che sta ancora cercando un tecnico per la prossima stagione, può decidere liberamente di avvicinare il portoghese che, a tratti, ha costruito una Roma divertente e che ha saputo esprimersi ad alti livelli.