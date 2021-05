La Roma e Mourinho danno il via alle danze. Sarri rimane a bocca asciutta, ma chissà se Commisso…

Clamorosa la notizia di ieri pomeriggio con la Roma che ha annunciato il suo prossimo allenatore. Josè Mourinho siederà sulla panchina giallorossa a partire dalla prossima stagione. Nessuno, ma proprio nessuno s’immaginava una scelta del genere, visto e considerato che ormai da settimane l’indiziato numero uno per sostituire Fonseca sembrava esser Maurizio Sarri.

L’ex allenatore della Juventus dunque non allenerà all’ombra del Colosseo, e chiaramente le voci sulla sua prossima destinazione sono impazzite ancora una volta. Possibile un suo ritorno a Napoli, anche se Spalletti dovrebbe esser il favorito a rimpiazzare il partente Gattuso, ma dopo la notizia di ieri, a maggior ragione, tutto appare possibile. Difficilmente l’allenatore toscano resterà fermo un’altra stagione, ed ecco che riprende quota l’opzione Fiorentina.

Chiaramente il progetto che Commisso può proporgli non è certo quello di una big europea che disputa le coppe, ma se la Roma, con un bilancio in profondo rosso, prende il pluri-pagato Mourinho, allora è lecito sperare anche nell’arrivo di Sarri a Firenze. Per di più Pellegrini e compagni l’anno prossimo al massimo disputeranno la neonata Europa Conference League, e l’allenatore portoghese ha comunque accettato di buttarsi in questa nuova avventura. Quanto accaduto ieri ci insegna due cose: la prima è che alle volte i rumors di mercato possono anche esser sbagliati; la seconda è che se una società di calcio vuole lavorare sottotraccia per un obiettivo, calciatore o allenatore che sia, può farlo anche a fari spenti, senza che nessuno anticipi niente. E chissà se Commisso non stia facendo altrettanto…