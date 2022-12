La Roma fa sul serio per Odriozola e il riscatto è più conveniente delle cifre chieste alla Fiorentina

La Roma è pronta a fare sul serio per Alvaro Odriozola, terzino ex Fiorentina in uscita dal Real Madrid finito nel mirino di diverse squadre italiane. Ad averne più bisogno, e a puntarci di più, al momento sembrano i giallorossi, alle prese con il caso Karsdorp.

Dal canto suo Odriozola ha già fatto sapere di voler cambiare aria a gennaio e la Roma sembra far proprio al caso suo. Ieri un incontro a Trigoria con il suo agente ha fatto sapere che i passi mossi sono concreti. Si parla di prestito, come quando arrivò alla Fiorentina, ma questa volta potrebbe esserci un diritto di riscatto fissato a circa 10 milioni (ai viola il Real ne chiese circa 15). Convince anche lo stipendio: 1,5 milioni rispetto ai 2,2 dell’olandese in uscita. La Fiorentina potrebbe trovarsi di fronte l’ennesimo ex di lusso. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.