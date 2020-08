La Roma fa sul serio per Torreira: c’è l’ok del giocatore

Tra gli obiettivi della Fiorentina per il calciomercato c’è anche Lucas Torreira. In uscita dall’Arsenal, ha manifestato la volontà di tornare in Italia, paese in cui ha già giocato con la Sampdoria. Oltre al club viola, sulle sue tracce c’è anche la Roma che può offrirgli – a differenza della Fiorentina – la possibilità di giocare in Europa.

Come riportato da Il Romanista, nelle ultime ore l’affare tra Roma e Arsenal è diventata più di una semplice suggestione. Le due società starebbero studiando uno scambio: Torreira alla Roma con Amadou Diawara che farebbe il percorso inverso, generando così due plusvalenze. In questa stagione l’uruguaiano ha totalizzato 39 presenze, realizzando 2 gol, 1 assist e ricevendo 7 cartellini gialli.

Torreira – si legge – avrebbe dato la sua disponibilità al trasferimento. La Fiorentina osserva la situazione, pronta ad intervenire qualora Commisso desse l’ok per affondare il colpo.