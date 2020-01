Belotti alza la cresta all’Olimpico: il Torino compie l’impresa e stacca ampiamente la Fiorentina Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A

Il posticipo della Domenica sera vedeva impegnate Roma e Torino allo stadio Olimpico. La squadra di Mazzarri ha compiuto l’impresa, imponendosi per 2-0 grazie alla doppietta di Belotti. In questo modo, i granata volano addirittura a +7 sulla Fiorentina, che in caso contrario avrebbe potuto accorciare vincendo domani.

La CLASSIFICA di Serie A: Inter, Juventus 42, Lazio 39, Roma 35, Atalanta 31, Cagliari 29, Parma 25, Napoli, Torino 24, Bologna, Verona 22, Milan 21, Sassuolo 19, Udinese 18, Fiorentina 17, Lecce, Sampdoria 15, Brescia, Genoa 14, Spal 12.