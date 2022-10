La Roma ha bisogno dell’uomo in più e del rigore di Dybala per battere il Lecce e avvicinarsi alla zona Champions. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Vittoria risicata per la Roma nel posticipo domenicale dell’Olimpico, contro il Lecce di Baroni. I giallorossi hanno vinto per 2-1 sfruttando anche il rosso molto severo inflitto da Prontera a Hjulmand alla mezz’ora del primo tempo. Al 6′ era arrivato il gol del vantaggio con Smalling, pareggiato poi da Strefezza al 39′. Nella ripresa è servito un rigore alla Roma per tornare in vantaggio: a segno Dybala che poi si è fatto male nel calciarlo. Risultato però sigillato e giallorossi a un passo dalla zona Champions.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 23, Atalanta 21, Milan, Udinese 20, Roma 19, Lazio 17, Inter 15, Juventus 13, Sassuolo 12, Torino 11, Monza, Salernitana 10, Fiorentina 9, Spezia, Empoli 8, Lecce, Bologna 7, Verona 5, Cremonese, Sampdoria 3.