La Roma mette la freccia a Udine e supera la Fiorentina Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nell’anticipo del sabato sera la Roma ottiene la vittoria in casa dell’Udinese per 1-0. A segnare il gol decisivo è Pedro al 55′ con un gran tiro da fuori. L‘Udinese non trova la via del pareggio per tutto il resto della ripresa e resta così ultima in classifica a zero punti dopo tre giornate. I giallorossi invece vanno a quota 4 staccando così la Fiorentina di una lunghezza.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Sassuolo 7, Napoli, Inter, Verona, Atalanta, Milan 6, Roma, Juventus 4, Genoa, Fiorentina, Lazio, Benevento, Spezia, Bologna, Sampdoria 3, Cagliari 1, Crotone, Parma, Udinese, Torino 0.