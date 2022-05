“La Roma non arriverà scarica ma la Fiorentina ha tutto per vincere. L’Europa per alzare…”

Questo pomeriggio l’ex pallanuotista e noto tifoso della Fiorentina Gianni De Magistris, durante un collegamento con Radio bruno ha avuto modo di dire la sua sulla sfida di lunedì tra la Fiorentina di Vincenzo Italiano e la Roma di José Mourinho. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Sono super convinto che la Roma non arriverà scarica anzi, conoscendo José Mourinho dovremo aspettarci una squadra pronta sotto ogni punto di vista. I giallorossi sono caricati a mille dal risultato di giovedì sera e possono disporre di una rosa molto ampia. Per tutto questo credo che per la Fiorentina sarà una gara molto difficile. Sono allo stesso tempo rassicurato dal fatto che questa stagione i giallorossi raramente hanno dato spettacolo e a Firenze si troveranno un’intera città contro. Un po’ come è successo al Leicester nella semifinale di ritorno persa contro di loro. I viola hanno già raggiunto il suo obiettivo, e mi riferisco al far meglio della passata stagione. Adesso però è il momento di alzare l’asticella, questa squadra non si deve accontentare proprio adesso. Ritengo anche che adesso non serva pensare a quanto fatto in passato, bisogna piuttosto concentrarsi sul presente e sulle opportunità che abbiamo a disposizione. Col senno di poi adesso possiamo tra virgolette accettare meglio la sconfitta di Salerno, è sotto gli occhi tutti quello di straordinario che sta facendo la Salernitana. Detto ciò, la Fiorentina deve solo pensare alla partita di lunedì, serve vincere per continuare a coltivare il sogno europeo”.