La Roma non riesce a sfondare il catenaccio del Benevento e la squadra di Inzaghi raggiunge la Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Non è andata oltre lo 0-0 la Roma nel posticipo contro il Benevento, al termine di una partita giocata in una sola metà campo e con i padroni di casa in 10 per gran parte del secondo tempo per l’espulsione di Glik. Finale thrilling, prima Caldirola salva sulla linea un colpo di testa di Pellegrini. Poi al 95′ El Shaarawy si conquista un rigore ma il Var segnala un fuorigioco nel corso dell’azione e salva così il Benevento, ora a pari punti con la Fiorentina.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 53, Milan 49, Roma 44, Lazio, Atalanta 43, Juventus 42, Napoli 40, Sassuolo 35, Verona 34, Sampdoria 30, Genoa 26, Bologna, Fiorentina, Udinese, Benevento 25, Spezia 24, Torino 20, Cagliari 15, Parma 14, Crotone 12.