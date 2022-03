La Roma pareggia a Udine solo con il rigorino nel recupero ma l’Atalanta frena con il Genoa ed entrambe sono a tiro della Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Due pareggi dalle gare delle 18, che tutto sommato fanno contenta la Fiorentina. Da Udine però poteva arrivare una vittoria da parte dei friulani, in vantaggio fino al 92′ grazie al gol di Molina, prima che Di Bello giudicasse da rigore un tocco di mano accidentale di Zeegelar: dal dischetto Pellegrini trasforma per l’1-1 finale. Atalanta e Genoa invece si spartiscono la posta in uno 0-0 piuttosto scialbo al Gewiss Stadium: giallorossi e nerazzurri avanti di 2 lunghezze sulla Fiorentina.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 63, Napoli 60, Inter* 58, Juventus 56, Atalanta*, Roma 48, Lazio, Fiorentina* 46, Verona 41, Sassuolo 40, Torino* 34, Bologna* 33, Empoli 32, Udinese** 30, Spezia 29, Sampdoria 26, Cagliari 25, Venezia* 22, Genoa 19, Salernitana* 16.

*una partita in meno