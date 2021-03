La Roma pensa già al post-Dzeko: in cima alla lista c’è Vlahovic

Nonostante sia in lotta per un posto in Champions e ai quarti di Europa League, la Roma sta già pensando al futuro. Lo scrive gazzetta.it, che racconta di come i giallorossi stiano a cominciando a pensare al nome dell’attaccante che prenderà il posto di Edin Dzeko. Il bosniaco se ne andrà a fine anno, Mayoral rimarrà ma non per fare il titolare: per questo – si legge – serve un attaccante centrale.

E la Roma lo avrebbe individuato in Dusan Vlahovic, che è il primo nome della lista. Il classe 2000 della Fiorentina piace a mezza Europa, ma ogni giorno che passa diventa sempre più cara. Per i viola per meno di 30 milioni, più eventuali bonus, non si muove ed è una cifra che la Roma, soprattutto se non dovesse entrare in Champions, non può e non vuole spendere.