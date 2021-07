La Roma perde Spinazzola per tanti mesi e punta seriamente Biraghi: ecco quanto può chiedere la Fiorentina

Un anno fa addirittura sembrava che la Roma (allora di Fonseca) potesse voler puntare su Cristiano Biraghi più che su Spinazzola, poi però l’azzurro è tornato sui livelli di qualche stagione prima ed è diventato letteralmente dominante, trascinando anche l’Italia agli Europei. Lo scambio è rimasto suggestione ma l’interesse giallorosso per il mancino viola potrebbe tornare invece attuale. L’infortunio al tendine d’Achille di Spinazzola ha tolto di fatto un giocatore alla rosa di Mourinho per tanti mesi e così uno degli obiettivi principali, secondo il Corriere dello Sport, è diventato proprio Biraghi che secondo il quotidiano la Fiorentina potrebbe lasciar andare in prestito con diritto di riscatto, intorno ai 6 milioni. Con un contratto ancora lungo però, la società viola potrebbe pretendere anche una cifra di un certo livello.