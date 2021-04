La Roma perde Veretout e viene travolta da un Manchester United indemoniato

All’Old Trafford la Roma affronta il Manchester United nella semifinale d’andata di Europa League. Inizio shock dei giallorossi che perdono dopo una manciata di minuti l’ex Fiorentina Veretout per un problema di natura muscolare. Qualche giro d’orologio ed ecco che arriva il vantaggio dei Red Devils. Bella triangolazione tra Pogba, Cavani e Bruno Fernardes con l’ex Udinese che supera Pau Lopez con un tocco morbido. Pellegrini e i suoi non ci stanno ed ecco la reazione capitolina: il capitano giallorosso rimette le cose apposto dagli undici metri, bravo a trasformare un penalty concesso per fallo di mano dell’ex Juve Pogba. Partita maschia e la Roma con carattere la ribalta al 34′ grazie al solito Dzeko.

Nella ripresa black out Roma e lo United banchetta. Cavani ribalta la situazione con una doppietta (48′ e 64′). Serata sfortunata per i giallorossi che subiscono un calcio di rigore al quanto dubbio. Bruno Fernandes non si scompone e dagli undici metri firma il 4 a 2. Non è finita qui però: tocca prima a Pogba e poi a Greenwood iscriversi al tabellino del match mettendo a referto il pesante 6a 2 che condanna Fonseca ad una sconfitta che fa male. Gara di ritorno che si prospetta a dir poco in salita per l’ultima squadra italiana in corsa per l’Europa.