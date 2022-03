La Roma rovescia la Lazio nel derby e allunga, i biancocelesti però tornano in orbita Fiorentina, Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Non c’è storia nel derby romano di ritorno, stravinto dalla Roma per 3-0 su una Lazio mai realmente in partita. Girandola di reti aperta dopo neanche un minuto con il vantaggio di Abraham, bravo a insaccare di coscia dopo un corner di Pellegrini respinto dalla traversa. Intono al 20′ il raddoppio dello stesso Abraham, con un tocco sotto misura su cross di Karsdorp mentre sul finale di tempo la splendida punizione di Pellegrini a sigillare il 3-0. Giallorossi che allungano dunque anche sulla Fiorentina, la quale però con la partita ancora da recuperare potrebbe virtualmente tornare davanti alla Lazio.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 66, Napoli 63, Inter* 60, Juventus 59, Roma 51, Lazio 49, Atalanta* 48, Fiorentina* 47, Sassuolo 43, Verona 42, Torino* 35, Bologna*, Empoli 33, Udinese** 30, Sampdoria, Spezia 29, Cagliari 25, Venezia*, Genoa 22, Salernitana* 16.

*una partita in meno