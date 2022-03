La Roma sbanca in Olanda con una vittoria di misura. Un ex obiettivo della Fiorentina regala il successo alla squadra di Mourinho

Nella trasferta olandese di Arnhem, la Roma di Josè Mourinho ha vinto per 1-0 in casa del Vitesse. A sbloccare il match è stato l’ex obiettivo della Fiorentina Sergio Oliveira grazie a una fantastica girata in area di rigore. Su un assist abbastanza casuale di Zaniolo, il portoghese è riuscito a scagliare il pallone al sette.

Così la Roma ha vinto l’andata della sfida di Conference League contro il Vitesse dell’ex difensore viola Jacob Rasmussen. Nella ripresa, lo stesso autore della rete per la squadra di Mourinho ha rimediato una doppia ammonizione che gli è costata il cartellino rosso. Al ritorno quindi Sergio Oliveira mancherà all’Olimpico.