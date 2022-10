La Roma sbatte ancora contro il Betis: a Siviglia finisce in parità

La Roma di Josè Mourinho era impegnata questa sera sul campo del Betis Siviglia, formazione che aveva sconfitto i giallorossi una settimana fa. Gli spagnoli sono passati in vantaggio grazie ad una rete di Canales al 34′, chiudendo anche la prima frazione in vantaggio. Agli ospiti annullata una rete di Belotti dal VAR.

Ma nella ripresa è lo stesso ‘Gallo’ a pareggiare i conti, su assist di Camara. L’incontro termina alla fine sul punteggio di 1-1, con la Roma che raggiunge quota 4 punti, a meno sei dagli spagnoli, che sono qualificati per la fase successiva. Discorso invece ancora aperto per la formazione di Mourinho che potrebbe ancora scendere in Conference League.