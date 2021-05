La Roma si aggiudica il derby contro la Lazio e ipoteca il settimo posto finale Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Da poco terminato il derby della Capitale tra Roma e Lazio valevole per la 37esima giornata di Serie A.

Dopo un primo tempo equilibrato, i giallorossi si sono portati in vantaggio al 42esimo con Mkhitaryan che ha raccolto un bell’assist di Dzeko e ha depositato in rete. Il secondo tempo si apre con lo stesso copione della prima frazione: sostanziale equilibrio, spezzato al 78esimo dal raddoppio romanista con Pedro. Nove minuti dopo da segnalare l’espulsione per doppia ammonizione del difensore biancoceleste Acerbi. La partita è finita 2-0 per la Roma.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Inter 88, Atalanta 78, Milan, Juventus 75, Napoli 73, Lazio* 67, Roma 61, Sassuolo 56, Sampdoria 46, Verona 43, Udinese, Bologna 40, Genoa, Fiorentina 39, Spezia 38, Cagliari 36, Torino*, Benevento 31, Crotone 21, Parma 20. (* una partita da recuperare)