La Roma si intromette nella corsa a Torreira: allo studio uno scambio con l’Arsenal

La Fiorentina ha messo gli occhi su Lucas Torreira: come vi abbiamo raccontato negli ultimi giorni, sarebbe lui il profilo individuato dalla società gigliata per rinforzare il centrocampo di Iachini. La strada, però, non è di quelle più facili e nelle ultime ore anche la Roma si sarebbe inserita nella corsa al mediano dell’Arsenal.

Come si legge su gazzetta.it, il club giallorosso potrebbe imbastire uno scambio con i Gunners. Da una parte c’è Torreira che vuole tornare ad essere protagonista assoluto e non una comparsa. Dall’altra Diawara che nella Roma è piaciuto, ma non ha convinto fino in fondo. E siccome a Trigoria cercano un regista ideale e a Londra piace il guineano, allora si sta anche ragionando sull’ipotesi di uno scambio tra i due. Che aiuterebbe anche i club a livello di plusvalenze e che permetterebbe a tutti di avere un futuro diverso.