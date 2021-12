La Roma si riprende il sesto posto con un Borja Mayoral in chiaroscuro. Ma la Fiorentina resta davanti. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si chiude la 17esima giornata di Serie A con il successo della Roma all’Olimpico, contro lo Spezia, per 2-0. Giallorossi che si sono presentati con Borja Mayoral dal primo minuto, titolare dopo tantissimo tempo in campionato ma protagonista di una gara in chiaroscuro. Le reti sono state messe a segno da Smalling al 6′ e di Ibanez al 56′. Roma che torna al sesto posto insieme alla Juve ma entrambe dietro alla Fiorentina.

L’attuale classifica di Serie A: Inter 40, Milan 39, Atalanta 37, Napoli 36, Fiorentina 30, Juventus, Roma 28, Empoli 26, Lazio 25, Bologna 24, Verona, Sassuolo 23, Torino 22, Sampdoria 18, Udinese 17, Venezia 16, Spezia 12, Genoa, Cagliari 10, Salernitana 8.