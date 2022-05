La Roma strappa il pass per la finale di Conference League sotto gli occhi di Italiano

La Roma allenata da Josè Mourinho e prossima avversaria della Fiorentina in campionato accede alla finale di Conference League. A decidere la qualificazione nella gara di stasera allo stadio ‘Olimpico’ contro il Leicester City è l’attaccante Tammy Abraham con il suo gol di testa siglato all’11. Ricordiamo che la gara di andata in Inghilterra della settimana scorsa era finita in parità per 1-1.

Ad assistere alla partita di stasera allo stadio c’era il tecnico viola Vincenzo Italiano, intento a studiare gli avversari in vista della gara di lunedì sera al ‘Franchi’.

L’avversaria della Roma in finale sarà il Feyernoord, che stasera ha pareggiato in casa per 0-0 contro in casa dell’Olympique Marsiglia ma aveva vinto per 3-2 all’andata.

Saranno invece Eintracht Francoforte e Rangers a sfidarsi nella finale di Europa League.