La Roma trova il sostituto di Dzeko e tira fuori la bellezza di 40 milioni di euro

La Roma ha trovato il suo attaccante, colui che prenderà il posto lasciato libero da Dzeko in squadra. Si tratta di Tammy Abraham in arrivo dal Chelsea.

Secondo quanto riportato da Sky, affare fatto tra le parti. Il giocatore arriva a titolo definitivo per una cifra intorno ai 40 milioni di euro. I londinesi però si mantengono una recompra di 80 milioni che varrà dal secondo anno.

Abraham è atteso in Italia in queste ore per sottoporsi alle visite mediche di rito e dovrebbe già essere in campo contro la Fiorentina domenica prossima.