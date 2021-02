La Roma vince e stacca il pass per gli ottavi. Al Milan basta un pari per sognare ancora l’Europa

Il Milan ospita la Stella Rossa nella gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League. Dopo il 2 a 2 dell’andata sarebbe bastato un pareggio, 0 a 0, 1 a 1, agli uomini di Pioli per passare il turno. Partono bene i padroni di casa che già dopo otto minuti passano in vantaggio. Kessie trasforma dal dischetto un penalty concesso dall’arbitro per un tocco di mano in area. Gli uomini di Stankovic però non ci stanno e rimettono subito le cose apposto grazie alla rete di El Fardou Ben che vale l’1 a 1. Pareggio striminzito che basta ai rossoneri per approdare agli ottavi.

La Roma invece, forte dello 0 a 2 dell’andata in Portogallo, riceve all’Olimpico il Braga. Vantaggio giallorosso siglato dal ritrovato Dzeko, ormai relegato al ruolo di “bomber di coppa”. Poi Perez e Borja Morayal si aggiungono alla lista dei marcatori. L’autogol di Cristante è ininfluente, la partita termina 3 a 1 per Fonseca, che stacca così il pass per il prossimo turno eliminatorio.