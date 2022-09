La Roma vince in Europa League e Mourinho pensa… alla Viola: “Che ha fatto la Fiorentina?”

In contemporanea con Basaksehir-Fiorentina 3-0, si è disputata Roma-HJK Helsinki, partita valida per la seconda giornata dei gironi di UEFA Europa League. I giallorossi hanno agevolmente battuto i finlandesi con lo sesso punteggio che ha subito la Fiorentina in Turchia.

A fine gara, è andato in scena un curioso siparietto. L’allenatore giallorosso José Mourinho, prima di rispondere ad alcune domande dei giornalisti, ha chiesto “Che ha fatto la Fiorentina?”. Alla notizia del 3-0 a Istanbul, si comprende che l’intento del portoghese è provocatorio, ricordando il suo successo in Conference League.

Di seguito, il video del siparietto di Mourinho con i giornalisti, da Twitter: