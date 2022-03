La rosa della Fiorentina? E’ ottava in Serie A per valori… ed anche per miglioramenti

Obiettivo Europa o assalto progressivo alle prime 7? I numeri, le valutazioni, ad oggi dicono che la Fiorentina sulla carta sarebbe ancora fuori dal ballo europeo: le statistiche di Transfermarkt raccontano di una squadra che ad oggi vale 237 milioni, poco più del Sassuolo e una trentina di milioni in meno della Lazio. C’è però anche un trend che va rispettato ed è quello della crescita di questi valori, in particolare dopo il mercato di gennaio.

La Fiorentina è ottava anche per aumento del costo della rosa, cresciuto del 2% nonostante l’addio di Vlahovic: meglio hanno fatto Sassuolo (con un clamoroso +13,4%), Verona, Torino, Empoli, Genoa, Milan e Bologna. Numeri che raccontano di uno step ancora da fare verso l’alto per entrare a pieno titolo in lizza per le posizioni che qualificano alle coppe.