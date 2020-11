“La rottura con Iachini maturata fin dal giorno della riconferma. Vuoto tecnico che la Fiorentina non è capace di riempire. Smettiamo di dire che questa squadra è forte e a gennaio…”

Il giornalista Alberto Polverosi ha scritto un editoriale piuttosto duro nei confronti della Fiorentina, intesa come proprietà e dirigenza, che è stato pubblicato stamani dal Corriere dello Sport-Stadio.

Al suo interno leggiamo: “Alla Fiorentina Commisso ha già fatto saltare due allenatori in meno di un anno. Così ora saranno tre i tecnici da pagare nei prossimi mesi…Il problema è per questo vuoto tecnico che la Fiorentina non è capace di riempire, queste decisioni rimangiate. Montella era stato riconfermato quando non doveva essere riconfermato, Iachini lo stesso. Nell’ultimo caso c’è ancora più imbarazzo perché la rottura è maturata fin dal giorno della sua conferma. C’era una Fiorentina operativa che voleva Juric e una Fiorentina presidenziale che confermava Iachini. Al quale la Fiorentina operativa ha affidato un organico inadeguato al gioco che aveva in mente il tecnico”.

C’è poi il volto nuovo (vecchio) sulla panchina: “Prandelli potrà far bene a patto che nessuno continui a valutare la Fiorentina di oggi come una squadra forte, perché non lo è, e che a gennaio consegni al nuovo tecnico i giocatori indispensabili per dare inizio alla crescita”.