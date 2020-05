La Russa rivela: “Il calcio porta in cassa quelle risorse che oggi il governo ha dichiarato di voler elargire al resto degli sport”

Per quanto riguarda il calcio, dalle ‘stanze politiche’ netto il pensiero dell’Onorevole Ignazio La Russa di Fratelli d’Italia: “Il calcio dà soldi al sistema e porta in cassa quelle risorse che oggi il governo ha dichiarato di voler elargire al resto degli sport per farli sopravvivere. Inoltre ha un interesse popolare, inutile nasconderlo. Le condizioni poste dal Cts sono impossibili da attuare, piuttosto lei ministro Spadafora dica che il campionato non può ripartire. Poi la questione dei medici: una volta fatto il protocollo, il problema è farlo rispettare o meno, non si scarichino le responsabilità sui medici. Tamponi? Non vedo il problema se le società se li pagheranno autonomamente, anche il doppio o il triplo se necessario. La strada intrapresa in Germania può funzionare e comunque, la decisione finale, non spetta né al ministro dello Sport né al governo: spetta solo al Parlamento”.