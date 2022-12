La Salernitana all’assalto per Zurkowski: è lui uno dei due nomi per rinforzare il centrocampo

Secondo quanto riportato questa mattina da Il Mattino, la Salernitana starebbe pensando in grande in vista del mercato di gennaio. Il direttore sportivo Morgan De Sanctis ha annotato sul suo taccuino due nomi di assoluto spessore tecnico per il centrocampo.

Il primo è quello di Diego Demme, scontento dei pochi minuti giocati al Napoli, l’altro è Szymon Zurkowski, in uscita dalla Fiorentina. Il club campano avrebbe cominciato l’assalto al polacco classe ’97, anche se la concorrenza è tanta. Ieri lo stesso Pradè ha confermato l’insoddisfazione del giocatore visti i pochi minuti giocati in viola. Sarà con tutta probabilità un addio, la Salernitana ci prova.