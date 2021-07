La Salernitana annuncia: “Inoltrata la documentazione per l’iscrizione nei termini stabiliti”

Dopo le tante polemiche dei giorni scorsi legate alla regolarità dell’assetto societario ai fini dell’iscrizione al prossimo campionato di Serie A, e al trust messo in piedi da in pochi giorni da Claudio Lotito dopo la promozione dal campionato cadetto, pochi minuti fa la Salernitana sul proprio sito ufficiale ha pubblicato una nota stampa per togliere ogni dubbio. I campani hanno cosi annunciato di aver inviato tutta la documentazione necessaria per l’approvazione del Trust che dovrà traghettare il club verso una nuova proprietà e consentire l’iscrizione alla prossima Serie A.

Queste la nota stampa: “L’U.S. Salernitana 1919, in data odierna e nei termini stabiliti, in ottemperanza a quanto avanzato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha provveduto all’inoltro della documentazione richiesta“