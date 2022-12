La Salernitana ha chiesto Zurkowski alla Fiorentina: ecco la formula

Dopo il colpo Ochoa per la porta, la Salernitana si sta muovendo sul mercato per riempire gli altri slot mancanti nella propria rosa. In particolare per il centrocampo, la società granata si starebbe muovendo per Szymon Zurkowski, centrocampista polacco in uscita dalla Fiorentina.

La Salernitana si sarebbe già fatta avanti per lui, chiedendolo a titolo definitivo. Adesso la palla passa alla società viola, che dovrà valutare offerta e formula. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.