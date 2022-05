La Salernitana si salva e scatta l’opzione sul contratto di Ribery. Sulla soglia dei 40 anni l’ex Fiorentina non pensa affatto all’addio

39 anni compiuti, ma parlare d’addio ad oggi nemmeno l’ombra. Parliamo dell’ex Fiorentina Franck Ribery. Infatti con la salvezza raggiunta grazie al pareggio scaturito tra Venezia e Cagliari, Davide Nicola potrà contare per un altro anno ancora sul campione francese.

Come riportato da Skysport sul contratto dell’attaccante francese la scorsa estate era stata inserita l’opzione per il rinnovo automatico nel caso in cui i granata avessero conquistato la permanenza in Serie A. Miracolo compiuto e così l’avventura a Salerno per Scarface continuerà fino al 2023.