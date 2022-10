La Salernitana vince un fondamentale scontro salvezza e stacca decisamente la Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Successo di misura per la Salernitana che supera lo Spezia per 1-0 nel secondo anticipo dell’undicesima giornata: decisivo il gol di Mazzocchi a inizio ripresa, con un gran tiro a giro dal limite. Vittoria in uno scontro salvezza che rilancia i campani verso la metà della classifica, ora con ben 3 punti di vantaggio sulla Fiorentina.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 26, Atalanta 24, Milan 23, Roma 22, Lazio 21, Udinese 21, Juventus 19, Inter 18, Salernitana 13, Sassuolo 12, Torino 11, Empoli 11, Fiorentina 10, Monza 10, Spezia 9, Lecce 8, Bologna 7, Verona 5, Cremonese 4, Sampdoria 3.