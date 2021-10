La Sampdoria castiga uno Spezia che si sveglia in pieno recupero. I blucerchiati vanno a -3 dalla Fiorentina Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nell’anticipo serale della nona giornata di Serie A la Sampdoria vince per 2-1 il derby ligure contro lo Spezia. La gara si sblocca al 15′ con una punizione di Candreva deviata in porta da Giasy. Al 36′ ancora Candreva spedisce in porta il pallone del 2-0 per i blucerchiati. Agli ospiti serve poco la bella conclusione scaraventata sotto l’incrocio dei pali da Verde al 94′.

Con questo risultato la squadra allenata da D’Aversa sale a quota 9 punti in classifica, momentaneamente a -3 dalla Fiorentina a 12. Quella di Thiago Motta resta invece a quota 7.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Napoli 24, Milan 22, Inter 17, Roma 15, Lazio, Atalanta, Juventus 14, Fiorentina, Bologna 12, Torino 11, Empoli, Sampdoria, Udinese 9, Verona, Sassuolo, Venezia 8, Spezia 7, Genoa, Cagliari 6, Salernitana 4.