La Sampdoria cerca un attaccante: a Ranieri piace Cutrone, ma non è il primo della lista

Il quotidiano il Secolo XIX ha fatto il punto sul possibile mercato di gennaio della Sampdoria. Anche Claudio Ranieri infatti è alla ricerca di un centravanti potente e abile nel gioco aereo con i dirigenti blucerchiati sono già al lavoro per esaudire le sue richieste. Il primo nome sul taccuino sembra essere quello di Fernando Llorente, attaccante in uscita dal Napoli. Il problema sarebbe però il pesante ingaggio dello spagnolo. L’alternativa per Ranieri sarebbe l’attaccante viola Patrick Cutrone, indiziato principale a lasciare la maglia viola il prossimo mese nel caso di un arrivo di un nuovo attaccante a Firenze.

