La Sampdoria è già pronta a sostituire Sabiri: addio in vista?

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, nei prossimi giorni il Milan incontrerà Yacine Adli, giocatore rossonero che ha trovato pochissimi minuti in campo in questo inizio di stagione. Sul calciatore c’è il forte interesse della Sampdoria, che lo sta seguendo da vicino per sostituire il partente Sabiri, tra gli obiettivi di mercato della Fiorentina.

L’idea è quella di portarla a Genova in prestito per sei mesi, per poter rimpiazzare il trequartista marocchino finito nelle mire di diverse squadre, tra cui, appunto, quella viola.