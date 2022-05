“La Sampdoria non regalerà la partita. Torreira va riscattato per forza, al tavolo devi fare anche il signore”

Il giornalista Sandro Bennucci ha parlato a Lady Radio: “Lunedì sarà una sfida da coltello tra i denti. La Fiorentina deve vincere, ma anche la Sampdoria. Non so se arriverà già salva, i calcoli io li faccio sempre dopo. Per ora ci sono dei «se» che condizionano tutto il ragionamento. Comunque, anche in caso di salvezza blucerchiata, loro non ti regaleranno la partita. Vedi l’Udinese, persa 0-4, una delle partite peggiori del campionato”.

E aggiunge: “Mentalmente, la squadra ha sbagliato diverse partite: Udinese, Salerno, Venezia, Empoli, Torino contro i granata… Entrare in Conference League non sarebbe una situazione da disprezzare, faresti comunque una competizione europea. Sento tanti che sarebbero contenti anche di un ottavo posto, quindi stare fuori, dopo gli anni orrendi da cui viene la Fiorentina. Non sono d’accordo: l’anomalia sono le ultime stagioni, non certo lo stare in queste zone. Storicamente, il posto della Viola è una parte sinistra nobile della classifica. Non andare in Europa lascerebbe un po’ di amaro in bocca”.

Su Torreira: “Deve essere riscattato, sottolineo il deve. È un giocatore fondamentale, punto. Ora ha un prezzo, la Fiorentina deve andare e riscattarlo. Se ciò non dovesse avvenire, vorrebbe dire che non c’è programmazione. Questo coinciderebbe anche con la permanenza di Italiano. Devi anche fare il signore al tavolo, trattare come si deve”.