La Sampdoria passeggia contro il Cagliari e supera la Fiorentina, il Milan aggancia il Napoli per la corsa all’Europa. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si sono appena concluse le gare di oggi delle 19:30. La Sampdoria vince per 3-0 contro il Cagliari e supera momentaneamente la Fiorentina di due lunghezze salendo a quota 38. Il Bologna ferma invece il Napoli sull’1-1, mentre il Milan vince per 3-1 in casa contro il Parma, e aggancia così la squadra partenopea in classifica a 53 punti per la corsa ad un posto in Europa.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 76, Atalanta 70, Inter, Lazio 68, Roma 54, Napoli, Milan 53, Sassuolo 46, Verona 44, Bologna 42, Cagliari 41, Parma 40, Sampdoria 38, Fiorentina 36, Udinese, Torino 34, Genoa 30, Lecce 29, Brescia 21, Spal 19.