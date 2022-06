La Sampdoria pensa a Piatek per l’attacco

Secondo quanto riportato dal Secolo XIX, la Sampdoria starebbe pensando a Krzysztof Piatek per rinforzare il reparto offensivo. L’attaccante della Fiorentina, in prestito dall’Herta Berlino, è ancora in bilico, visto l’attuale decisione della società viola di non riscattarlo dal club tedesco. Con tutta probabilità la sua prossima stagione sarà lontana da Firenze e la Samp è pronta a sferrare l’attacco.

Da ricordare come la prima esperienza italiana dell’attaccante polacco sia stata con il Genoa, rivale storica dei blucerchiati, dove Piatek ha trovato fortuna prima di trasferirsi al Milan.