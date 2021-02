La Sampdoria perde un difensore titolare per squalifica in vista della partita contro la Fiorentina

Un cartellino giallo pesante quello ricevuto da Lorenzo Tonelli oggi in Benevento-Sampdoria. Insieme a Gaston Ramirez il difensore ex Empoli era tra i diffidati della gara e dovrà dunque saltare per qualifica la partita di domenica prossima contro la Fiorentina al Ferraris. Una perdita non da poco per Claudio Ranieri che dovrà fare a meno di uno dei suoi difensori titolari.

