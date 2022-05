La Sampdoria rischia di perdere un giocatore fondamentale anche per la partita contro la Fiorentina

La Sampdoria sta preparando la prossima partita di campionato contro la Lazio, diretta concorrente della Fiorentina per l’Europa. Da Bogliasco, però, non arrivano buone notizie per i blucerchiati. Stefano Sensi infatti si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una piccola lesione all’adduttore della coscia destra. Oggi il centrocampista ex Inter ha svolto soltanto terapie e fisioterapia per il centrocampista.

A forte rischio la sua presenza contro i biancocelesti, ma il giocatore di Giampaolo rimane in dubbio anche la partita in programma lunedì 16 maggio contro la Fiorentina. La sua stagione potrebbe addirittura terminare qui.