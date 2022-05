La Sampdoria si salva se? La Fiorentina attesa a Marassi da un clima che dipenderà dalle gare della domenica

Giocare di lunedì sera a Marassi potrebbe essere un vantaggio per la Fiorentina. Questo perchè se il Cagliari perdesse domenica sera contro l’Inter e il Genoa non vincesse a Napoli, allora al verificarsi di queste due coincidenze la squadra di Giampaolo potrebbe esser già salva ancora prima di scendere in campo lunedì contro i viola. Ovviamente i blucerchiati non si ‘scanseranno’ in nessuno dei due casi, certo è però che affrontare una squadra affamata di punti per salvarsi non è la stessa cosa rispetto a trovarsi davanti una squadra che ha ricevuto liete notizie dai risultati del giorno precedente. In base all’esito di due partite della domenica la squadra di Italiano sarà attesa da un Ferraris completamente diverso.

Intanto, ad oggi sono stati venduti 4300 biglietti per Sampdoria-Fiorentina, che vanno sommati ai 9.066 abbonamenti. La vendita proseguirà fino a lunedì. Sempre valida la promozione da 10 euro nella Nord per i possessori di Fidelity Card Sampdoria.