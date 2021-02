La Savino Del Bene Scandicci sfiora l’impresa in Champions. Mette le campionesse del mondo alle corde ma al tie break…

È il mercoledì di Champions. È la prima volta nella storia in cui il Palazzetto dello Sport di Scandicci ospita i quarti di finale di CEV Champions League. Sul taraflex di casa infatti la Savino Del Bene ospita le campionesse del mondo per la gara d’andata dei quarti di finale della massima manifestazione europea per club. E sfiora anche l’impresa, perdendo solamente ai vantaggi del quinto set (2-3) contro la corazzata Carraro Imoco Conegliano.

La Savino Del Bene, reduce da quattro vittorie consecutive in campionato, si presenta alla sfida contro Conegliano con la formazione composta da Malinov in diagonale con Stysiak, Lubian e Popovic al centro, Vasileva e Courtney in banda con Merlo come libero.

La Conegliano di Santarelli, quarantanove partita in fila senza sconfitte, risponde invece con Wolosz al palleggio, Egonu da opposto, Butigan e Folie come centrali, Hill e Sylla in banda e De Gennaro da libero.

Per larghi tratti dell’incontro è la Savino a fare la partita, ma questo non basta per arrivare ad un successo che sarebbe stato storico. Conegliano, faticando, si prende la 50esima vittoria consecutiva, ma onore ad una Savino Del Bene che ha giocato alla pari con le campionesse del mondo. Mercoledì prossimo al PalaVerde di Villorba si disputerà la decisiva gara di ritorno, la sfida che deciderà chi, tra Scandicci e Conegliano, approderà alle semifinali della CEV Champions League.

Le parole di coach Barbolini: “Penso che abbiamo giocato una delle migliore partite dell’anno. Conegliano non andava al tie break da tempo, non è bastato. Peccato, abbiamo giocato i set molto bene, anche quelli dove eravamo avanti. Dobbiamo guardare le cose positive, all’inizio era difficile pronosticare una partita così tirata. C’è rammarico perché ce la siamo meritata, ce la siamo giocata fino all’ultimo”.

Savino Del Bene Volley Scandicci – A. Carrario Imoco Volley Conegliano 2-3(25-17, 27-29, 30-28, 23-25, 15-17)

Savino Del Bene Scandicci: Stysiak 28, Malinov 6, Popovic 12, Pietrini 4, Merlo (L1), Lubian 15, Carocci (L2) n.e., Cecconello n.e., Samadan n.e., Drewniok n.e., Vasileva 14, Bosetti, Courtney 12, Camera n.e.. All.: Barbolini.

A. Carraro Imoco Volley Conegliano: Caravello, Gicquel, Butigan 1, De Kruijf 4, Omoruyi n.e., De Gennaro (L1), Adams 2, Gennari, Wolosz 5, Hill 11, Sylla 12, Egonu 38, Fahr (L2) n.e.. All.: Santarelli.