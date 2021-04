La scalata delle gerarchie di Eysseric: da fuori rosa a risorsa importante. E con Iachini…

Con l’assenza di Ribery questa sera contro l’Atalanta, Iachini dovrà cercare di sostituirlo al meglio per provare a portare a casa punti importanti contro un avversario più che ostico. In pole c’è Valentin Eysseric, ma occhio anche a Kouame e Callejon. Il francese che in poche settimane ha scalato le gerarchie della Fiorentina conquistando minuti in campo importanti con Prandelli in panchina. Contro il Genoa è arrivata la sua prima convocazione della stagione con Iachini in panchina. Nella prima parte di stagione infatti, l’ex Hellas Verona era stato escluso dalla rosa. La crescita, inaspettata, l’ha inevitabilmente riconosciuta anche l’allenatore viola che nella difficile partita di Marassi gli ha concesso 20 minuti in campo. Con quelli, il totale stagionale per Eysseric sale a 722 minuti complessivi in campo distribuiti in appena 13 presenze (55 minuti a partita).

Confrontando questo dato con gli altri due contendenti, Callejon e Kouame vediamo che il primo ha collezionato appena 675 minuti in 17 apparizioni (39 minuti a partita), mentre per l’ivoriano sono 944 in ben 28 presenze stagionali (33 minuti a partita). Una media di molto inferiore a quella del numero 92 viola. Nonostante il ballottaggio per stasera sia ancora aperto, Eysseric sembra aver conquistato la fiducia anche di Iachini, che a inizio anno non gli aveva concesso nemmeno un minuto.