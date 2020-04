La scalata di Pessina che ha attirato l’attenzione di Pradè: un altro protagonista del miracolo Verona VIDEO

In pochissimi a inizio stagione avrebbero scommesso un euro sul Verona di Juric, divenuto invece un vero e proprio miracolo, interrotto solo dal Coronavirus. Uno dei protagonisti, forse il principale, la Fiorentina l’ha già preso e si tratta di Amrabat. Potrebbe non esser finita qui però, perché ad attirare l’attenzione di Pradè c’è anche la situazione di Matteo Pessina, centrocampista classe ’97, di proprietà dell’Atalanta. La sua è stata una scalata prodigiosa nelle ultime tre stagioni, dove è stato protagonista a Como in C, a La Spezia in B e ora a Verona: titolare quasi indiscusso e autore di 3 gol in campionato. Pessina è stato spesso usato da mezzala ma è il classico incursore dei tre e per questo, spesso avanzato anche sulla trequarti.

Per avvicinarlo ci sarà da parlare eventualmente proprio con i nerazzurri ma i costi nel suo caso non dovrebbero essere proibitivi. Queste le sue giocate decisive sotto porta in questa stagione: