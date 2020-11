La scalata infinita di Callejon si arresta e la condizione resta un miraggio

Già è arrivato in ritardo, perché per metterlo sotto contratto si è aspettato fine mercato, in più ci sono stati prima gli equivoci tattici e ora il fastidioso Covid a fermarlo: per José Callejon l’avvio di esperienza viola non è stato proprio in discesa. Come sottolinea anche il Corriere Fiorentino, lo spagnolo ad ora non può neanche allenarsi ovviamente, finché non arriverà la negatività al tampone. Proprio nel momento in cui la sua condizione poteva crescere e beneficiare del minutaggio è arrivato questo stop maledetto, che non gli farà saltare magari tante partite vista la sosta alle porte ma che lo arresterà nella sua missione di crescita. E l’obiettivo del top della condizione sembra allontanarsi maledettamente.

0 0 vote Article Rating