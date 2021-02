La scelta di Prandelli: avanti con Kouame-Vlahovic. Pronto Malcuit, Castrovilli verso la panchina?

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla probabile formazione della Fiorentina. Si comincia con Franck Ribery, che non vuole arrendersi all’ipotesi di dover saltare anche la partita contro lo Spezia. Le possibilità di una sua presenza venerdì sono davvero basse. Al suo posto, Cesare Prandelli è orientato a dare un’altra opportunità da titolare a Christian Kouame al fianco di Dusan Vlahovic.

La novità più grande dovrebbe arrivare dal centrocampo, reparto in cui tornerà dal 1′ Sofyan Amrabat. A fargli posto – si legge – non dovrebbe essere Erick Pulgar, che va verso la conferma, bensì Gaetano Castrovilli. Il numero 10 della Fiorentina sta vivendo una stagione di pochi alti e tanti bassi e in questo momento Prandelli trova più affidabile Giacomo Bonaventura. Inoltre, contro lo Spezia dovrebbe debuttare da titolare Kevin Malcuit, descritto in gran forma.