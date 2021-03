“La scelta di Prandelli ha messo tutti ancora più in difficoltà, compresi i giocatori. Amrabat? Iachini può riproporlo davanti alla difesa”

L’ex giocatore della Fiorentina Daniele Amerini ha parlato a Lady Radio: “Io in questo momento sto dalla parte dei giocatori perché non sono in una situazione facile e l’uscita di Prandelli ha messo squadra e società in una situazione scomoda. Capisco le difficoltà del mister e rispetto la sua decisione, ma la squadra adesso è in una situazione ancora più difficile”.

E poi ha aggiunto: “Giocare a Genova è sempre complicato, anche se la squadra ha perso un po’ di freschezza pur avendo una rosa buona con discrete qualità. Penso che alla fine un pareggio sarebbe un risultato utile per la Fiorentina. Amrabat? Possibile che Iachini possa riproporlo davanti alla difesa con Castrovilli e Bonaventura mezzali. Altrimenti giocherà nuovamente Pulgar in mediana, e Bonaventura se starà meglio di Castrovilli“.