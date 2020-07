La scommessa della Fiorentina che aspetta ancora il suo momento

Arrivato al gong del mercato invernale alla Fiorentina dal Genoa, colombiano classe 1998, Kevin Agudelo sta ancora aspettando il suo momento da quando è arrivato in maglia viola. La formula è il prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze e il riscatto costa la bellezza di 12 milioni. Di minuti in campo da quando è alla corte di Iachini il centrocampista ex grifone ne ha giocati solo uno, nello scampolo di partita concessogli contro la Juventus. Poi sempre in panchina. A Genova ha giocato da trequartista ma il suo ruolo è la mezzala, con la possibilità di vederlo anche in cabina di regia. Il centrocampo viola non sta brillando nelle ultime partite e Agudelo potrebbe essere una carta inedita e interessante da giocare per il tecnico marchigiano i questo finale di stagione. La curiosità di vederlo in campo non manca.

