La scommessa di Pradè. Agudelo e la sfida a tinte viola VIDEO

La Fiorentina lo ha strappato al Genoa con decisione e Kevin Agudelo lo scorso febbraio ha iniziato la sua avventura in maglia viola. Il classe ’98 ex Atletico Huila è stato fortemente voluto dal ds gigliato Pradè, che ha in mente un chiaro percorso per lui. Calciatore di ottimo piede sinistro, doti balistiche e personalità, Agudelo è cresciuto come mezzala offensiva o trequartista. Pradè ha sottolineato la convinzione che il giovane colombiano possa ripercorrere le orme di David Pizarro, cresciuto come trequartista e affermatosi poi da regista puro. Con Udinese, Roma e Fiorentina, il cileno ha poi disputato splendide stagioni in A da vero direttore d’orchestra. ‘L’obiettivo è farlo diventare un calciatore completo, spero possa fare la carriera di Cuadrado’, ha aggiunto Pradè in sede di presentazione del ragazzo sudamericano. La struttura fisica compatta ma potente, la sterzata e la grande tecnica sono qualità che l’ex Genoa ha in comune col grande ‘Peq’.

‘Toto’ Agudelo è arrivato a Firenze con la formula del prestito con obbligo di riscatto, e la Fiorentina investirà 12 milioni per lui. Una cifra non banale, a testimonianza di come la società viola abbia scelto in modo chiaro. Pradè ha scommesso sul talento del giocatore colombiano, pronto ad iniziare un preciso percorso in viola. La Fiorentina ha chiesto tempo, consapevole che la strada da fare è ancora lunga. Agudelo sarà gradualmente inserito in squadra, pronto a dare il proprio contributo alla causa viola: i tifosi lo aspettano presto in campo, sperando di vederlo segnare anche gol come questo:

Ecco invece un video ricco di tante belle giocate del talento della Fiorentina: