La sconfitta con l’Inter non preoccupa Panico: “Punite da due episodi, prestazione di alto livello”

Questo pomeriggio, al termine della partita persa contro l’Inter, l’allenatore della Fiorentina Femminile Patrizia Panico ha commentato la prestazione della sua squadra ai canali ufficiali del club gigliato. Queste le considerazioni del tecnico viola:

“Penso che l’approccio delle ragazze sia stato un’approccio molto importante: hanno giocato bene esprimendo un buon calcio da subito, abbiamo tenuto l’Inter nella propria metà campo per larghi tratti del primo tempo. Siamo poi riuscite ad andare in vantaggio, sfiorando anche più volte il raddoppio e colpendo un palo. Poi in due ripartenze, grazie alla loro attaccante, sono riuscite a punirci. Nel secondo tempo abbiamo continuato ad insistere perchè volevamo a tutti i costi riprendere la gara in mano. Abbiamo creato tante occasioni, ma dobbiamo lavorare molto perche non possiamo essere così poco cattive sotto porta. Non si può concedere delle situazioni di gioco che avevamo letto e studiato in precedenza, ma ripeto in queste gare gli episodi possono caratterizzare il risultato. Quello che mi tengo sicuramente è la prestazione molto buona delle ragazze, poi ovviamente in mezzo c’è sempre l’avversario che determina se sei tu a vincere: non giochiamo da sole e questo lo sappiamo. Però io penso che la Fiorentina non esca da questo capo ridimensionata, anzi credo che ne debba uscire ancora più consapevole dei propri mezzi. Ora dobbiamo essere cattive e determinate per arrivare al meglio alla Poule Scudetto”.